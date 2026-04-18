Оружие и патроны — в пользу ВС России

В этом году росгвардейцы Чувашии помогли жителям республики в передаче 46 единиц охотничьего оружия и 670 патронов к нему для нужд СВО.


Более 400 неравнодушных жителей республики обратились в территориальные подразделения Росгвардии с вопросом оформления документов для передачи охотничьего длинноствольного оружия в зону проведения специальной военной операции.


Недавно очередные 7 единиц гладкоствольного оружия 12-го калибра переданы в одну из воинских частей Министерства обороны РФ в помощь бойцам в борьбе с беспилотными летательными аппаратами.


Управление Росгвардии по Чувашии.

