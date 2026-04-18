Зачтут в страховой стаж

Для подтверждения осуществления ухода за лицами старше 80 лет или инвалидами I группы и детьми-инвалидами трудоспособным жителям республики необходимо обратиться с заявлением в клиентскую службу отделения СФР. Заявление подается после окончания ухода, при возникновении необходимости в корректировке лицевого счета или в конце года.

Период ухода за инвалидами I группы и лицами старше 80 лет засчитывается на индивидуальном лицевом счете в виде 1,8 индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) за полный год ухода. Если период ухода меньше, то коэффициент уменьшается пропорционально. Лицам старше 80 лет или инвалидами I группы отделение автоматически назначает надбавку на уход к пенсии, которая с 1 апреля составляет 1,5 тыс. рублей.



Подтверждение ухода проводится по факту: после завершения ухода, например, если ухаживающий вышел на работу или на пенсию, или по прошествии одного или нескольких периодов ухода (например, если уход начался в ноябре 2025 года, то подтвердить можно 2 месяца в январе 2026 года или целый год в ноябре 2026-го).



Заявление для подтверждения ухода в клиентской службе ухаживающий подает вместе с человеком, за которым осуществляет уход, по его месту жительства. Если ухаживающий и получатель ухода проживают отдельно, то потребуется письменное подтверждение от получателя ухода или его законного представителя. Это подтверждение должно содержать информацию о том, что за ним в действительности осуществлялся уход и в какой период.



В случае, когда получить письменное подтверждение от получателя ухода невозможно (в связи со смертью или по состоянию здоровья получателя), его предоставляют члены семьи. Факт ухода также может быть подтвержден актом обследования, который проводит клиентская служба по обращению ухаживающего за нетрудоспособным.



Отделение СФР по Чувашии.