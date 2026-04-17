Четверть века с единым…

После распада СССР стандарты советского образования, единые для всей страны, были отменены. Из-за этого на уровне регионов и даже отдельных школ появилась возможность самостоятельно принимать решение о формате выпускных экзаменов для оканчивающих старшую школу. В 1990-е появились экзамены по выбору — русский язык и математика были обязательными, часть испытаний зависела от профиля класса. Но результаты этих экзаменов влияли только на оценки в аттестате. Вузы устраивали свои испытания для абитуриентов. Еще одной проблемой была необходимость лично приезжать на вступительные экзамены, если университет находился в другом регионе: абитуриенты были вынуждены самостоятельно оплачивать дорогу и жилье. В итоге на поступление

в тот или иной вуз влияло огромное количество факторов, большинство которых никак не были связаны со знаниями и умениями абитуриентов.

И в правительстве начали задумываться о том, как стандартизировать процедуру и уравнять шансы выпускников на высшее образование.

Старту эксперимента с ЕГЭ предшествовала долгая подготовительная работа на уровне Министерства образования. Тогда им руководил Владимир Филиппов. С его вступления на эту должность в 1999-м в ведомстве началась массовая реформа, связанная с введением образовательных стандартов и унификацией системы образования. «Отцом ЕГЭ», однако, считается заместитель министра образования Виктор Болотов. Именно он курировал в ведомстве создание экзаменационных материалов и разработку механизма проведения испытаний в новом формате. Одной из задач Болотова было объединить команды преподавателей-предметников из школ и вузов, чтобы те могли совместно разработать экзаменационные материалы. Задания готовились в новом, необычном формате — тестовом. Экзамены по всем предметам состояли из трех частей.

Первая предполагала вопросы с выбором одного ответа из нескольких уже сформулированных вариантов — тот самый тест, который, по мнению критиков формата ЕГЭ, превращал испытание в «угадайку», так как указать правильный вариант можно было случайно. Во второй части задача усложнялась: на поставленный закрытый вопрос вариантов ответа уже не предлагалось и нужно было самостоятельно вписать нужное слово или число либо из предложенных вариантов следовало выбрать сразу несколько, но их число не было фиксированным. Третья часть подразумевала развернутые ответы — решение задач или написание сочинений. Сдавать экзамен было предложено на специальных бланках, которые потом сканируют и проверяются автоматически на компьютере по заданному ключу — таким образом удается избежать влияния человеческого фактора и сделать оценивание более объективным.



16 февраля 2001 года вышло постановление Правительства России «Об организации эксперимента по введению единого государственного экзамена». В первый год эксперимента, летом 2001-го, в пилотном проекте участвовали пять регионов — Марий Эл, Чувашия, Якутия, Ростовская и Самарская области. Их руководство выразило желание провести эксперимент, а также показало готовность к внедрению формата. Экзамены проводились в два тура: первый (школьный) в июне — для выпускников школ 2001 года, второй (вузовский) в июле — для иногородних абитуриентов из числа выпускников школ прошлых лет. Школы должны были проставить оценки в аттестат на основе результатов ЕГЭ, а местные вузы могли засчитывать их как вступительный экзамен. Сдать ЕГЭ можно было по восьми предметам — русскому языку, математике, биологии, физике, истории, химии, обществознанию и географии. В эксперименте приняли участие более 30 тыс. человек и около 50 государственных вузов.



В следующем учебном году, летом 2002-го, количество участвующих в пилоте субъектов увеличилось до 16: его сдавали выпускники 8400 школ, они могли поступить с его помощью в 117 вузов. В 2003 году в эксперимент зашли 47 регионов. Экзамен провели 18,5 тыс. российских школ. Выросло и число вузов, набиравших студентов на основании итогов экзамена, — до 245. К 2004 году эксперимент был признан успешным — в ведомстве заговорили о том, чтобы ввести ЕГЭ по всей стране. Летом тогда экзамен сдавали в 65 регионах России, число вузов, использовавших его результаты, увеличилось до 946. Возросло и количество общеобразовательных предметов, по которым сдавался экзамен. Тем не менее выпускники тех лет сталкивались с рядом проблем: многие вузы, особенно московские топовые, по-прежнему не принимали результаты ЕГЭ и желающим попасть в них приходилось сдавать вступительные туда, заранее готовясь к формату. Тестовая форма вызывала противодействие учителей, которые указывали, что ответы можно угадать, а значит, проверки знаний не происходит. Ученики, наоборот, жаловались, что задания бывают заметно тяжелее школьной программы или просто отличаются от того, что изучалось на уроках. Против ЕГЭ выступали многие представители вузовского сообщества.



В 2004 году Владимир Филиппов уходит с поста главы Минобразования, а само ведомство переименовывают в Минобрнауки. Его место занимает Андрей Фурсенко. Тогда же Президент России Владимир Путин говорит в Послании Федеральному Собранию, что важно соблюдать прозрачность процедуры государственной проверки знаний, и это воспринимается как поддержка ЕГЭ. Создается подведомственная Минобрнауки структура — Рособрнадзор, в задачи которой входит контроль за качеством образования, а также организация процесса проведения и проверки ЕГЭ. Первым ее руководителем становится Виктор Болотов, он занимает этот пост на протяжении четырех лет.



В Минобрнауки рассчитывали, что в 2005-м экзамены в новом формате сдадут во всех регионах страны. Но участвовать в эксперименте отказывалась не только Москва. Местные власти ряда регионов заявляли, что будут проводить ЕГЭ, только если его зафиксируют как обязательный для всех в федеральных законах и правительственных постановлениях. Это произошло в 2007-м. В закон «Об образовании» был внесен ряд связанных с ЕГЭ поправок. Он стал обязательным для всех выпускников 11-го класса, которые собирались поступать в дальнейшем в вуз. Чтобы получить аттестат, необходимо было сдать ЕГЭ по русскому и по математике. Для поступления в вуз выпускники должны были отныне предоставлять в учреждения результаты ЕГЭ еще по нескольким предметам — в зависимости от того, какое направление они выбрали для дальнейшего обучения. Обязательным для поступления на все специальности стал русский язык. Некоторые вузы, впрочем, получили право проводить дополнительные вступительные испытания. Отличников лишили льгот и обязали сдавать ЕГЭ на общих основаниях. Сам экзамен теперь назначили в фиксированные даты, одинаковые для всей страны, и оценивали по стобалльной шкале. Вступление в 2007 году поправок в силу было отложено на пару лет, но уже летом 2008-го экзамен сдавали более 1 млн выпускников.



Массовость экзамена привела к ряду проблем, не возникавших ранее. Главной оказалась разница часовых поясов. Вплоть до 2013 года разные варианты заданий ЕГЭ выпускались для четырех региональных зон — Центp, Урал, Сибирь и Дальний Восток. Часовых поясов, однако, в стране 11, поэтому у выпускников западных регионов возникло преимущество перед восточными: они могли узнать, какие были вопросы, заранее, потому что материалы нередко сливались в интернет еще до того, как экзамен успевали написать во всех часовых поясах зоны.



Поворотным оказался 2013 год. Тогда на ЕГЭ было зафиксировано больше всего нарушений. Утечка материалов ЕГЭ произошла прямо из Минобрнауки: почта ведомства, где хранились версии, была взломана, в Сеть попало около четверти всех вариантов по русскому языку. В 2013-м число стобалльников по всей России превысило 10 тыс. человек. При этом в 2012 и 2014 годах 100 баллов получили только 3,5 тыс. учащихся. Тогда же в Дагестане заметили, что около 1,5 тыс. выпускников из Махачкалы сменили прописку и прикрепились к сельским школам в расчете на то, что там контроль проверяющих будет не столь жестким. В итоге в 2013 году с должности сняли главу Рособрнадзора — тогда им был Иван Муравьев — по причине «неудовлетворительной работы». Его место занял нынешний министр просвещения Сергей Кравцов.



Уже в 2014-м на входах во все пункты проведения экзаменов устанавливались металлодетекторы, чтобы на испытание нельзя было пронести телефоны, микронаушники и фотоаппараты. Тогда же, в 2014 году, в классах начали устанавливать камеры для отслеживания обстановки на экзамене. Изменилась и система доставки экзаменационных материалов. Первоначально они печатались централизованно и попадали в пункты проведения экзаменов (ППЭ) в запечатанных опломбированных конвертах. Но при таком алгоритме оставался риск вскрытия конвертов и слива материалов. Поэтому постепенно все классы, в которых проводится ЕГЭ, оснастили принтерами и компьютерами со специальным программным обеспечением. Теперь за несколько минут до начала экзамена комплект заданий поступает в электронном формате и печатается на месте.



Вместе с ужесточением условий сдачи менялось и наполнение экзамена. Так, в 2015 году в экзаменах по иностранному языку появилась устная часть. Также было введено итоговое сочинение. Его пишут в конце первого полугодия в 11 классе — зачет на этом экзамене необходим для допуска к ЕГЭ. Тогда же произошло разделение математики на профильный и базовый уровни. К 2017 году из экзаменов полностью убрали первую часть с выбором ответа.



В 2024 году президент поручил скоординировать «содержание образования и вопросы на экзаменах», в обращении к Федеральному Собранию он предложил «дать одиннадцатиклассникам второй шанс», то есть разрешить пересдавать один из экзаменов на выбор сразу — тем же летом, пока приемная кампания еще не закончилась.



С 2018 года на ЕГЭ не было замечено ни одного «слива» материалов. Нарушения при написании строго фиксируются, и Рособрнадзор ежегодно проводит мониторинг претензий прошедшей экзаменационной кампании. Поступление в вузы также проходит по единым правилам: тратить деньги на дорогу в другой регион не приходится, теперь заявления в вуз подают на портале «Госуслуги».



Цель идеи равного доступа к высшему образованию школьникам из регионов, которую лелеяли создатели ЕГЭ, в принципе достигнута. Согласно официальной статистике, в 2024 году бюджетные места в московских вузах были на 43 % заняты студентами из регионов. Выпускники школ из Москвы и области получили оставшиеся 57 % мест, и этот показатель ниже среднего по регионам. В целом по стране заполняемость бюджетных мест в вузах местными составляет 65 %. Однако на государственном уровне это уже не воспринимается как плюс. Но выпускники из регионов все равно стараются попасть в столицу и готовы ради этого платить за учебу, даже если проходят по баллам на бюджет в «домашний» университет. В итоге подавляющее большинство высокобалльников, то есть сильных выпускников, оказывается в Москве. В Минобрнауки активно пытаются переломить эту тенденцию — в том числе с помощью сокращения платных мест в вузах. В ведомстве объясняют, что это необходимо для успешного территориального развития.

Вопрос об отмене ЕГЭ регулярно поднимается на разных уровнях власти. Соответствующие законопроекты вносились в Госдуму в 2011-м, 2016-м, 2023-м и 2024-м годах, но неизменно инициативы отклонялись после первого чтения. Нынешний глава Рособрнадзора Анзор Музаев не раз заявлял, что отказ от ЕГЭ возможен только в том случае, если появится достойная альтернатива, которой пока никто не предложил.

По материалам kommersant.ru.