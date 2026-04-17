Ко Дню авиации и космонавтики педагоги Шумерлинской школы-интерната и библиотекарь детской библиотеки им. С. Я. Маршака С. М. Чекушина провели познавательное мероприятие — час эрудита «На земных и звёздных орбитах».



Ребята начальных классов отправились в путешествие по Вселенной. Они познакомились с увлекательной историей освоения космоса, с книгами о космических исследованиях, поучаствовали в интерактивной викторине. Хорошим дополнением к мероприятию стала книжная выставка «На пути к звёздам»: энциклопедии, научно-популярные издания и книги о космосе. Ребята были в восторге, многие выбрали книги для чтения. Вроде бы обычное мероприятие, но оно расширило кругозор детей и пробудило их интерес к науке.



О. Кудрявцева, Л. Кошкарова, педагоги школы-интерната.