От коровы до кошки: как ветеринары следят за здоровьем животных

Ежегодно в хозяйствах республики проходит диспансеризация сельскохозяйственных животных. Это важное мероприятие, направленное на раннее выявление заболеваний, контроль за состоянием здоровья поголовья и профилактику опасных инфекций. О том, как организована эта работа в нашем округе, мы поговорили с начальником Шумерлинской районной станции по борьбе с болезнями животных Александрой Васильевной Кузьминой. Она также рассказала о работе с населением, о том, с какими трудностями сталкиваются ветеринары, и почему так важно не отказываться от прививок.

Александра Васильевна, расскажите, пожалуйста, про особенности диспансеризации животных. Как часто она проводится?

Диспансеризация сельскохозяйственных животных касается живности, содержащейся в сельхозорганизациях. Она проходит дважды в год: весной и осенью. В ходе обследования у крупного рогатого скота берут анализы крови, мочи и молока, чтобы оценить состояние здоровья животных и выявить возможные дефициты или заболевания. Что касается мелких домашних животных, то обязательной диспансеризации для них не предусмотрено — владельцы сами приводят питомцев на клинический осмотр и вакцинацию.

Как у вас организовано взаимодействие с населением? Какие мероприятия проводятся с животными, содержащимися в личных подсобных хозяйствах?

О выездах ветеринаров в населённые пункты жителей предупреждаем заранее — объявлениями и звонками. Ежегодно дважды в год у животных берут кровь для исследований на бруцеллёз, лейкоз и туберкулёз. Также обязательны прививки против сибирской язвы и бешенства. Все вакцины поступают за счёт федерального бюджета и предоставляются бесплатно, оплачивается только процедура взятия крови.

Сейчас все грамотные, много читают, ищут информацию в интернете. Но некоторые граждане не хотят, чтобы мы проводили прививки, и не допускают нас к животным. Особенно это касается владельцев кошек и собак: некоторые отказываются от вакцинации против бешенства, хотя эта болезнь смертельно опасна и для человека. К тому же, домовладения нередко посещают лисы — частые переносчики вируса.

Сибирская язва и бешенство — это очень страшные болезни. В 2023 году был случай сибирской язвы в Цивильском районе. Не стоит ждать беды — профилактика всегда дешевле и безопаснее.

Как люди могут обратиться в ветстанцию за помощью?

Жители могут оставить заявку по телефону 2-88-32 или позвонить на горячую линию 8-927-991-20-83. Приём мелких домашних животных организован по адресу: г. Шумерля, ул. Матросова, 10 (первый этаж).

Какая на сегодняшний день эпизоотическая обстановка в Шумерлинском округе?

На текущий момент округ благополучен по заразным болезням животных и птиц. Чтобы не допустить вспышки болезней, сейчас проводятся плановые прививки животных. В некоторых случаях при возникновении заразных болезней возможны даже массовые изъятие и ликвидация животных, поэтому отказываться от прививок крайне опасно.

В последние годы участились не только случаи отказа от прививок, но даже от учёта крупных животных в федеральной системе «Хорриот», несмотря на предусмотренные штрафы.

Какова в учреждении обстановка с кадрами?

В штате ветстанции всего 13 сотрудников, из них 9 — ветеринарные врачи. Половина коллектива — люди пенсионного возраста, не хватает молодых специалистов.

Если выпускники школ желают стать ветеринарными врачами, у нас есть два заявленных места на целевое обучение. Будем рады, если молодежь пойдет учиться по целевому направлению, ведь так они получат гарантированное трудоустройство, а шумерлинцы — квалифицированных специалистов.

Татьяна Александрова.