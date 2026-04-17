Опубликован план дорожных работ на ближайшие три года

Документ размещён на официальном сайте Минтранса Чувашии в открытом доступе. Как отмечают в министерстве, публикация плана направлена на повышение прозрачности деятельности и информирование граждан о предстоящих изменениях в дорожной инфраструктуре.

В плане для удобства используется разбивка по муниципалитетам. Что же ожидается в Шумерлинском округе? Это капитальный и восстановительный ремонт нескольких участков автодороги «Сура» вблизи Шумерли протяженностью 4,6 и 1,7 км, в 2028 году на автодороге «Сура» при подъезде к г. Шумерле запланировано устройство электроосвещения и тротуаров. Это и ремонт участков автодороги Чебоксары − Сурское около Торхан (7,7 км), Юманай (6,2 км), Шумерли (1,7 км), ремонт дороги Шумерля – Наваты (до Суры, 3,5 км).



По дорогам местного значения: в текущем году — ул. Маршала Жукова (от пересечения с ул. Францева до пересечения с ул. Дзержинского) в Шумерле, ул. Винокурова в Тарн-Сирме, ул. Октябрьская (от дома № 15 до ул. Пионерской) в Торханах, в Бреняшах от ул. Я. Волкова до дома № 3 по ул. Ленинской, трасса Чебоксары — Сурское — п. Красный Октябрь — п. Красный Атмал с продлением в 2027 году до п. Мыслец и разъезда Пинеры. В следующем году в плане ул. Интернациональная (от ул. Урукова до ул. Советской) в городе, в 2028 году — ул. Сурская.



Подготовила Н. Владимирова.