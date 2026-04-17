Названы новые сроки начала ЕГЭ

С этого года и впредь основной период единого госэкзамена будет стартовать не раньше 1 июня. Об этом напомнил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев в понедельник на заседании Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре. Решение принято по поручению президента Владимира Путина и после обсуждений специалистами Минпросвещения и педагогами.

Зачем сдвинули сроки? Дело в том, что в предыдущие годы ЕГЭ традиционно стартовал для большинства выпускников в конце мая и экзамены пересекались со школьным праздником последнего звонка, который обычно проводят 25-26 мая. В такой ситуации ни школьники, ни учителя не могли ни отдохнуть на празднике по-настоящему, ни к экзаменам готовиться в полную силу. Теперь все смогут более четко и спокойно планировать и проведение выпускных мероприятий, и подготовку к ЕГЭ.



Основной период ЕГЭ в этом году пройдет с 1 июня по 9 июля, пересдача одного ЕГЭ может пройти 8 и 9 июля — раньше для этого выделяли 3 и 4 июля.



