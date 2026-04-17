Материнский капитал – на множество целей

Программа материнского капитала, реализуемая СФР в рамках нацпроекта «Семья», помогает российским семьям решать самые разные вопросы.

Улучшение жилищных условий – одна из наиболее актуальных целей расходования маткапитала. С начала года 1525 семей Чувашии направили эти средства на приобретение жилья на общую сумму 1022509,15 тыс. руб.



Оплата маткапиталом детсада, развивающих занятий, секций, кружков, курсов, подготовки к поступлению в вуз и учебу в нем также очень востребована родителями. Отделение СФР по Чувашии направило на эти цели 22866,04 тыс. руб.



Важно, что суммой материнского капитала можно распорядиться полностью или частями, распределив средства на несколько целей – одну крупную (например, оплата ипотеки) и несколько небольших (детский сад, ежемесячная выплата до 3 лет). А неиспользованный остаток маткапитала менее 10 тыс. руб. можно получить в виде единовременной выплаты.



Напомним, что сертификат на материнский капитал – электронный. Сразу после рождения ребенка он поступает в личный кабинет родителя на «Госуслугах», здесь же можно подать заявление на распоряжение средствами.

Отделение СФР по Чувашии.