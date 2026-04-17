В 2025 году в Чувашии обновлено 67 объектов первичного звена здравоохранения

Модернизация первичного звена здравоохранения остается одним из главных приоритетов в работе отрасли здравоохранения, ведь именно от доступности фельдшерско-акушерских пунктов и поликлиник зависит здоровье жителей каждого села и города.

В 2025 году на программу модернизации из федерального и республиканского бюджетов было направлено 1,4 миллиарда рублей. Эти средства позволили за один год обновить 67 объектов первичного звена, что напрямую повысило доступность и качество медицинской помощи для почти 270 тысяч жителей республики.

Что уже сделано?

— Построены новые ФАПы в деревнях Ижекей и Чувашские Ишаки.

— Проведен капитальный ремонт на 40 объектах здравоохранения.

— Для организации женской консультации в микрорайоне «Солнечный» г. Чебоксары выкуплено нежилое помещение.

— Открыто отделение судебно-медицинской экспертизы в г. Алатырь.

Планы на текущий год не менее амбициозны:

— Будут возведены врачебная амбулатория в с. Чувашская Сорма и ФАПы в д. Уразметево и д. Толиково.

— Запланирован капитальный ремонт ещё 40 объектов здравоохранения.

— Откроются новые поликлиники в с. Шихазаны и с. Моргауши.

— Планируется выкуп помещений для медучреждений в новых микрорайонах Чебоксар — «Солнечный», «Радужный» и «Олимп».

В результате реализации этих планов доступность медицинской помощи повысится ещё для 200 тысяч жителей республики.

Важно отметить и статистические результаты: только за 2025 год доля аварийных зданий и объектов, требующих ремонта, снизилась на 3%, а в первичном звене — на рекордные 12%.

Это означает, что обновление идёт высокими темпами, повышая не только доступность медицины, но и качество жизни людей.