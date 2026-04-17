В 2025 году в Чувашии закуплено более 2 тысяч единиц медицинского оборудования

Значительные темпы закупки нового оборудования больниц позволяют вывести диагностику и лечение в республике на качественно новый уровень.

В 2025 году для медицинских организаций в рамках национальных проектов «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья» было закуплено более 2 тысяч единиц медицинского оборудования, включая 13 единиц тяжёлого.

Благодаря поддержке Главы Чувашии Олега Николаева за счёт республиканского бюджета в прошлом году приобретено и введено в эксплуатацию 17 единиц дорогостоящего оборудования. Яркий пример — новый магнитно-резонансный томограф, установленный в Больнице скорой медицинской помощи, который уже помогает в диагностике самых сложных случаев.

Работа по техническому переоснащению продолжается. В планах на 2026 год — закупить ещё почти 400 единиц оборудования, из них 44 единицы будут приобретены за счёт средств республики.