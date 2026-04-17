В Чувашии будут созданы новые центры и подразделения специализированной медицинской помощи

Масштабная работа по созданию новых центров и подразделений является ключевым фактором повышения доступности и качества медицинской помощи для жителей республики.
В 2025 году уже открылись и начали работу Центр здоровья на базе Канашского межтерриториального центра, стационарное отделение медицинской реабилитации в Новочебоксарской городской больнице, первичное сосудистое отделение в Батыревской ЦРБ, а также 11 женских консультаций в сельских больницах.
Эти изменения позволили улучшить доступность специализированной помощи для более чем 350 тысяч жителей Чувашии.
Работа по развитию инфраструктуры продолжается. С начала 2026 года уже начали открываться новые подразделения, запланированные к запуску в текущем году:
- В Канашском ММЦ начал работу межрайонный гастроэнтерологический центр, а также готовится к открытию Региональный сосудистый центр, который будет обслуживать около 230 тысяч человек.
- На базе Центральной городской больницы создается высокопоточный эндоскопический центр для обслуживания почти 100 тысяч жителей Чебоксар.
- Запланировано открытие нового Центра здоровья на базе Батыревской ЦРБ с охватом — 60 тысяч человек и Центра активного долголетия в Центральной городской больнице.
Создание такой сети современных центров позволяет не просто лечить болезни, а выстраивать систему, где каждый житель республики, независимо от места проживания, может получить своевременную и высокотехнологичную медицинскую помощь. Эта системная работа будет продолжена.