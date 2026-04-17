В Чувашии будут созданы новые центры и подразделения специализированной медицинской помощи

Масштабная работа по созданию новых центров и подразделений является ключевым фактором повышения доступности и качества медицинской помощи для жителей республики.

В 2025 году уже открылись и начали работу Центр здоровья на базе Канашского межтерриториального центра, стационарное отделение медицинской реабилитации в Новочебоксарской городской больнице, первичное сосудистое отделение в Батыревской ЦРБ, а также 11 женских консультаций в сельских больницах.

Эти изменения позволили улучшить доступность специализированной помощи для более чем 350 тысяч жителей Чувашии.

Работа по развитию инфраструктуры продолжается. С начала 2026 года уже начали открываться новые подразделения, запланированные к запуску в текущем году:

В Канашском ММЦ начал работу межрайонный гастроэнтерологический центр, а также готовится к открытию Региональный сосудистый центр, который будет обслуживать около 230 тысяч человек.

На базе Центральной городской больницы создается высокопоточный эндоскопический центр для обслуживания почти 100 тысяч жителей Чебоксар.

Запланировано открытие нового Центра здоровья на базе Батыревской ЦРБ с охватом — 60 тысяч человек и Центра активного долголетия в Центральной городской больнице.

Создание такой сети современных центров позволяет не просто лечить болезни, а выстраивать систему, где каждый житель республики, независимо от места проживания, может получить своевременную и высокотехнологичную медицинскую помощь. Эта системная работа будет продолжена.