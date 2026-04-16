Ранняя диагностика и профилактика туберкулеза

Туберкулез — широко распространенное инфекционное заболевание, вызываемое микобактерией туберкулеза, которую еще называют палочкой Р. Коха, по имени ученого, обнаружившего ее — Р. Коха.

Возбудитель туберкулеза, туберкулезная палочка, очень устойчивая к нагреванию, охлаждению, действию химических веществ (кислото- и спиртоустойчивая).

В уличной пыли палочка Коха (возбудитель туберкулеза) сохраняется до 10 дней, на страницах книг — до 3-х месяцев, в воде — до 5 месяцев, а погибает под влиянием солнечного света через 90 мин., под действием ультрафиолетовых лучей — через 2-3 минуты; при кипячении во влажной мокроте — через 5 минут, при кипячении в высохшей мокроте — через 20-25 минут.

Под воздействием хлорсодержащих препаратов (раствор хлорной извести) гибель микобактерий происходит за 3-5 часов.

Чаще всего источником инфекции являются люди, страдающие туберкулезом органов дыхания. При кашле, чихании, разговоре больной туберкулезом распространяет капельки мокроты и слюны, содержащие туберкулезные палочки, которые разлетаются на расстояние от 1,5 до 2,0 метров и заражая окружающий воздух и предметы.

Заражение туберкулезом происходит обычно от человека, который болен активной формой туберкулеза. Бактерии попадают в дыхательные пути здорового человека с капельками слизи и мокроты, выбрасываемые больным при разговоре, кашле, чихании (воздушно-капельный путь); через бытовые предметы, посуду, загрязненный мокротой слюной после использования больным и недостаточно обработанная (контактный путь); через продукты питания (молочные), не прошедшие термическую обработку (алиментарный путь), от больных животных. Из животных наибольшую опасность для человека представляет крупно- и мелко-рогатый скот больной туберкулезом (коровы и козы).

Попадая в организм человека, палочка может оставаться в неактивной форме достаточно продолжительное время, может жить и развиваться в любом органе и ткани человека, поражая его, за исключением волос и ногтей. Период, от момента заражения до появления первых симптомов заболевания, может продолжаться длительное время (от трех месяцев до года, в некоторых случаях дольше).

Чаще всего к заболеванию приводит длительный и тесный контакт с больным. , который за год может заразить 10-15 человек. Способствуют развитию туберкулеза стресс и стрессовые ситуации, снижение защитных сил организма, асоциальный образ жизни (алкоголизм, наркомания, токсикомания), курение, недостаточное и неправильное питание, ВИЧ-инфекция, хронические заболевания из «группы риска» (хронические заболевания легких, мочевыделительной системы, сахарный диабет, язвенная болезнь желудка и др.).

Инфицирование туберкулезом наиболее опасно для лиц с ослабленным иммунитетом, людям, находящимся в тесном контакте с бактериовыделителем, который уклоняется от лечения, детям, не вакцинированным от туберкулеза вакциной БЦЖ-М в род. доме.

Как можно выявить туберкулез? Длительное время туберкулез может протекать бессимптомно.

Появление слабости и быстрой утомляемости, резкая потеря в весе, снижение аппетита или его отсутствие, кашля более 2-3 недель, выделение мокроты, иногда с кровью при кашле, одышки при небольших нагрузках, потливости, повышение температуры тела до 37 — 37,5 градусов, боли в грудной клетке — все это должно вас насторожить и при наличии одного или нескольких симптомов необходимо сразу обратиться к врачу: терапевту, педиатру (если ребенок). Доктор назначит обследование, чтобы исключить или выявить заболевание как можно раньше.

Для этого необходимо пройти комплексное обследование, которое включает:

рентгенологические методы — флюорографию, рентгенографию, компьютерную томографию органов грудной клетки;

микробиологическое исследование биологического материала (мокроты, мочи);

внутрикожные пробы (проба Манту детям от 1 года до 7 лет включительно, с 8 до 17 лет — пробы АТР (аллерген туберкулезный рекомбинантный ) — диаскинтест).

При необходимости участковый врач направит с результатами обследования на консультацию к фтизиатру. Наличие микобактерий туберкулеза в мокроте пациента определяет заразность заболевания, такой человек опасен для общества и нуждается в срочной изоляции и лечении в специализированном отделении противотуберкулезного диспансера. ЛЕЧЕНИЕ туберкулеза сложное и длительное (6 и более месяцев), но туберкулез ИЗЛЕЧИМ. Лечение туберкулеза бесплатное.

Для того, чтоб излечиться от туберкулеза необходимо:

полностью пройти весь курс лечения под наблюдением врача;

принимать все, назначенные врачом, противотуберкулезные препараты и не допускать перерывов в лечении;

своевременно выполнять все предписания врача, так как от этого зависит успех лечения.

Нарушение режима лечения, самовольное прекращение приема химиопрепаратов приводят к развитию лекарственно- устойчивой формы туберкулеза. Такого пациента, вылечить очень сложно, а иногда и невозможно.

Основной ПРОФИЛАКТИКОЙ туберкулеза является вакцина БЦЖ-М, БЦЖ (специфическая). Она надежно защищает детей от самой опасной формы туберкулеза — туберкулезного менингита.

В соответствии с национальным календарем профилактических прививок прививку делают в родильном отделении на 3-7 день жизни ребенка при отсутствии противопоказаний; ревакцинацию проводят в 7 лет при отрицательной реакции Манту и отсутствии противопоказаний.

Неотъемлемой частью профилактики является соблюдение правил гигиены:

мыть руки после контакта с пылью и любыми грязными предметами, после нахождения в общественных места и на улице, транспорте;

не трогать грязными руками лицо, глаза;

не позволять ребенку брать в рот немытые игрушки;

чаще гулять в солнечную погоду;

не переохлаждаться и не переутомляться;

правильно питаться.

В городе и районе ежегодно регистрируются случаи туберкулеза.

За 3 месяца 2026 года вновь выявлено и взято на учет 1 человек (взрослый), 1 — прибывший. В настоящее время один (впервые выявлен) получает лечение по поводу туберкулеза органов дыхания в условиях стационара.

За 2025 год в Шумерлинском МО вновь выявлено и взято на учет 4 человека: из них бактериовыделителей — 3 (75%),с полостями распада- 3 (75%).

Ежогодно регистрируется и повторный случай заболевания туберкулезом. В 2025 г. таких было 4 ( 3 бактериовыделителя и сполостями распада).

Пациенты, имеющие полость распада и бактериовыделение, являются наиболее опасным источником туберкулезной инфекции.

Ежегодно в городе и районе, в республике умирают и от туберкулеза. За 2025 г. умерло 2 человека ,что составило 6,1 на 100 тыс. населения. За 3 месяца 2026 года случаев смерти от туберкулеза не зарегистрированно. Чаще всего к такому концу приходят лица, выявленные с запущенными формами туберкулеза, уклоняющиеся от лечения и своевременного флюорографического обследования.

НЕОБХОДИМО: населению, начиная с 15 лет, с целью раннего выявления туберкулеза и профилактики заболевания проходить флюорографическое обследование органов дыхания в поликлинике не реже 1 раза в год, а детям (1-7 лет) — ежегодно постановка внутрикожных проб (проба Манту, 8-17 лет диаскинтест у детей и подростков).

По результатам диагностических тестов можно заподозрить, а при дообследовании — исключить или выявить туберкулез.

Туберкулез опасен, но, при своевременном выявлении и правильном лечении, туберкулез сегодня излечим.

Приглашаем всех своевременно проходить флюорографическое обследование органов грудной клетки с целью раннего выявления туберкулеза и других заболеваний органов дыхания.

Врач фтизиатр Н. Чургина.