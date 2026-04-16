Изменены условия формирования больничных

Минздрав РФ утвердил обновленные условия и порядок формирования листков временной нетрудоспособности.

Согласно ему, теперь во время отпуска по уходу за ребенком родитель сможет сохранить право на пособие по временной нетрудоспособности, если он при этом работает у другого страхователя.

Данное нововведение расширяет возможности для совмещения декретного отпуска с подработкой, не ставя под угрозу получение страховых выплат.

Еще одно новшество — право на оформление больничного теперь получили и самозанятые граждане. Но для этого им необходимо быть участником системы социального страхования.

▫️ С этого года в РФ проходит эксперимент по добровольному социальному страхованию самозанятых на случай временной нетрудоспособности. Гражданин может добровольно вступить в программу, начать платить взносы, и через полгода он получит право на компенсацию в случае болезни.

Зарегистрироваться в этой программе можно до 30 сентября 2027 года.

Источник: rg.ru.