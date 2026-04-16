За год в Чувашии внедрено более 15 новых методов высокотехнологичной медицинской помощи

Объёмы высокотехнологичной медицинской помощи в Чувашской Республике выросли на 4%, а для пациентов стали доступны более 15 новых методов высокотехнологичной медицинской помощи. Среди них — органосохраняющие операции на сердце, миниинвазивная хирургия, инновационные вмешательства на щитовидной железе и эндоскопические операции при онкологии.

В ближайшей перспективе планируется освоить транскатетерное протезирование клапанов сердца и начать программу по трансплантации почки. Уже в этом году специалисты, прошедшие обучение в НМИЦ трансплантологии, планируют провести первые операции по пересадке почки.