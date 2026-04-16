В Чувашии участникам СВО будет предоставляться компенсация до 50 тысяч рублей на зубное протезирование

В 2025 году медицинскую помощь получили более 2 тысяч участников СВО. Организована и психологическая поддержка бойцов и их семей, которой охвачено почти 400 человек.

Важно отметить и высокий уровень социальной поддержки: в 2026 году по поручению Главы Чувашии Олега Николаева участникам СВО предоставляется компенсация до 50 тысяч рублей на зубное протезирование за счёт средств республики.

Напомним, в 2025 году мобильные бригады медицинских работников Чувашии дважды выезжали в Бердянский район Запорожской области, чтобы оказать помощь 1300 жителям области.