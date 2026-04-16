В Чувашии на социальную поддержку медработников было направлено более 270 миллионов рублей

Кадровое обеспечение остаётся одним из главных приоритетов отрасли здравоохранения Чувашской Республики.

В прошлом году на социальную поддержку медработников было направлено более 270 миллионов рублей. Это позволило привлечь в систему здравоохранения дополнительно 132 специалиста.

Активно развиваются и механизмы нематериальной поддержки: реализуются проекты «Неделя целевика», «Медстарт» и «Час молодого врача». Во всех медорганизациях действует система наставничества, лучшие из которых ежегодно отмечаются ведомственной наградой «Почётный наставник».

Благодаря комплексному подходу удалось стабилизировать ключевые показатели: обеспеченность врачами составляет 49,2 на 10 тысяч населения, а средними медработниками — 102,6.

По поручению Главы Чувашской Республики на базе Института усовершенствования врачей создан кадровый центр для профориентации и повышения квалификации специалистов. Проведена стратегическая сессия по созданию банка идей для решения кадровых вопросов, а 2026 год в Чувашии проходит под эгидой Года наставника.