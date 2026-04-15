Решайте вопросы ЖКХ через мессенджер MAX

С 2 апреля в MAX заработало мини-приложение «Госуслуги Дом». Домовые чаты в MAX — пространство, где соседи общаются ежедневно. А мини-приложение — логичное развитие этой истории: теперь жители могут не только обсуждать, но и решать вопросы по дому в режиме одного окна.
Доступ к функциям организован следующим образом: необходимо открыть домовой чат и перейти в чат-бот «Госуслуги Дом», где доступно мини-приложение: https://max.ru/gosuslugi_dom_bot
Доступные функции
• Просмотр информации о недвижимости
• Передача показаний счётчиков
• Составление заявок в управляющую организацию
• Переход в домовой чат дома
Этот список будет постепенно расширяться. Другие полезные функции, например, оплата счетов или отчёты управляющих организаций, как и прежде, доступны в отдельном приложении «Госуслуги Дом».
Основное приложение «Госуслуги Дом» также продолжает развиваться и расширять функционал.
