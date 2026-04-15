Председатель СК России провел личный прием заявителей из Чувашской Республики по проблеме аварийного жилья

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин в режиме видео-конференц-связи провел прием заявителей из Чувашской Республики.

Люди рассказали, что проживают в домах в городе Алатырь, которые признаны аварийными. У ряда граждан есть решения судов о сокращении сроков расселения, однако их до сих пор не расселили. Почти все заявители вынуждены снимать жилье, так как находиться в домах опасно, в одном из зданий произошло обрушение потолка. Заявители рассказали, что обращались со своей проблемой в различные инстанции: в местную администрацию, органы прокуратуры, региональные профильные министерства, однако результата нет. Люди жалуются, что чиновники уходят от ответственности.

А.И. Бастрыкин заслушал доклад руководителя СУ СК России по Чувашской Республике А.В. Полтинина о ходе расследования ряда уголовных дел в отношении должностных лиц местной администрации по ст. 285 УК РФ, ст. 293 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, халатность). А.В. Полтинин отметил, что ситуация в Чувашской Республике по расселению жителей аварийного жилого фонда остается острой. На 1 апреля текущего года в обеспечении жильем нуждаются 6 756 граждан, проживающих в 334 домах. В настоящее время в производстве следственных органов СК России по Чувашской Республике находятся 16 уголовных дел данной категории. Так, в суд направлено уголовное дело в отношении начальника отдела имущества и земельных отношений администрации Алатырского муниципального округа. В 2020–2022 годах она нарушила условия предоставления субсидии Фондом развития территорий, организовав продажу под индивидуальное жилищное строительство земельных участков, освободившихся после сноса аварийных домов и предназначенных под строительство социальных объектов. Это привело к срыву расселения жильцов двух аварийных многоквартирных домов.

Глава ведомства обратил внимание на отдельные аспекты в работе подчинённых, в том числе связанные со сроками. При том, что уголовные дела возбуждаются и расследуются, говорить о системных изменениях преждевременно. Исполнение судебных решений происходит не всегда в полном объёме, во многих случаях фактического расселения людей не происходит.

Председатель СК России дал ряд поручений, поставив ход их исполнения на личный контроль.

