В Чувашии прошел традиционный Единый информационный день. Исполняющая обязанности министра цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Екатерина Грабко возглавила информгруппу, выехавшую на встречу с трудовыми коллективами и жителями Порецкого муниципального округа.

Основной темой апрельского информдня стали Кадровые центры и трудоустройство молодежи, ветеранов СВО и старшего поколения. Новые центры «Работа России» открыты в каждом муниципальном округе в рамках нацпроекта «Кадры». И хотя здесь применяются современные технологии для подбора работы, ключевым ресурсом остаются люди. В течение года гражданам предоставляется весь спектр помощи: от психологической поддержки до содействия в открытии своего дела. Это и есть та самая «экосистема поддержки», где данные работодателей влияют на обучение, а выпускники получают сопровождение до момента успешной интеграции в рынок труда.

«Цифровизация здесь гуманизирована, технологии – это инструмент, а главный актив – это компетентный сотрудник-консультант. Люди получают живую поддержку и сопровождение, а не просто ссылку на сайт», — отметила Екатерина Грабко.

За последние 5 лет современные кадровые центры «Работа России» стали точками притяжения для 400 тысяч человек. Более 140 тысяч из них нашли работу. Уровень безработицы в республике в 2025 году достиг рекордно низкого показателя – 0,4% (снижение в 6 раз относительно 2020 года).

И.о министра цифрового развития также познакомила собравшихся с промежуточными итогами программы поддержки участников специальной военной операции и членов их семей «Шаг в мирную жизнь». В 2025 году были введены новые и расширены уже действующие меры: в частности, введены новые выплаты по ранению, увеличен в 2 раза размер допвыплат инвалидам боевых действий, дети участников СВО, получающие среднее специальное образование,стали получать стипендию Главы Чувашии и бесплатное двухразовое питание, до 50% снижена ставка на приобретение древесин для отопления, строительства и иных нужд. В настоящее время только из республиканского бюджета Чувашской Республики предоставляется более 40 региональных мер поддержки. После представления на федеральном уровне было принято решение о масштабировании проекта «Шаг в мирную жизнь» на всю территорию Российской Федерации.

Ежегодно с наступлением весенне-летнего периода вопрос обеспечения пожарной безопасности на территории Чувашской Республики приобретает особую актуальность. К сожалению, в 2026 году в нескольких муниципальных округах зарегистрирован рост количества пожаров и рост количества погибших в них. Особого внимания требует пал сухой травы и сжигание хозяйственного мусора — в 2025 годы были зарегистрированы 13 случаев перехода огня на строения и хозяйственные постройки. Жителей проинформировали, что с с 10 апреля 2026 года в республике устанвлен особый противопожарный режим. Это означает, в частности, запрет на разведение костров в лесах и на учатках прилегающих землям сельскохозяйственного назначения, защитным и озеленительным лесным насаждениям. За нарушения требований предусмотрены штрафы.

Поречанам рассказали также о реализации в республике программы «Культурная среда». В ней принимают участие 13 государственных учреждений культуры — театры, концертные организации, музей и Национальная библиотека, которые выезжают со своими проектами во все муниципальные и городские округа. С начала реализации программы в октябре 2024 года состоялось почти 400 мероприятий, которые посетило более 72,7 тыс. человек. Около 90% билетов были проданы по Пушкинской карте.

Минцифры Чувашии.