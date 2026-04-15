Детские больницы получат мобильные медицинские комплексы для выездной

Дальнейшая модернизация детских учреждений республики запланирована в рамках Народной программы партии «Единая Россия».

В распоряжение детских поликлиник поступят мобильные медицинские комплексы для проведения выездных профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и диспансерного наблюдения детей.

Напомним, в каждом муниципальном округе Чувашии уже действуют мобильные фельдшерско-акушерские пункты для обслуживания взрослого населения.

Кроме того, в текущем году запланировано приобретение хирургического лазера с системой подачи газа для оперативного лечения острых и хронических заболеваний ротоглотки у детей и приобретение хирургической эндоскопической системы, высокочастотного электрохирургического аппарата для проведения высокотехнологических операций у детей.