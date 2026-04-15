В Чувашии стартует конкурсный отбор на участие в программе «Земский работник культуры» 

Министерство культуры Чувашии с 15 апреля по 15 июля 2026 года принимает заявки на участие в конкурсном отборе для получения единовременной компенсационной выплаты в размере одного миллиона рублей. Участвовать в программе могут граждане России, имеющие высшее или среднее профессиональное образование в сфере культуры и готовые переехать на работу в сельские населённые пункты, рабочие посёлки или города с населением до пятидесяти тысяч человек. Обязательное условие — отработать в учреждении культуры не менее пяти лет.

Победителями конкурсного отбора станут претенденты, набравшие наибольшее количество рейтинговых баллов по каждой вакансии. Их трудоустроят в организации культуры, детские школы искусств, музыкальные и художественные школы.

Заявки для участия принимаются по адресу: 428023, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Энтузиастов, д. 26, каб. 133. Телефон для справок: 33-05-15.

Минкультуры Чувашии.