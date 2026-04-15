В Чувашии продолжается проект «бережливая поликлиника»

В ноябре 2025 года амбулаторно-поликлиническая служба Городской клинической больницы № 1 Минздрава Чувашии успешно прошла аудит в системе добровольной сертификации медицинских организаций, проводимой Национальным институтом качества Росздравнадзора. Учреждение стало первой медицинской организацией среди подведомственных Минздраву учреждений, получившей сертификат «Качество и безопасность медицинской деятельности» по направлению «Поликлиника».

Меры реализуются в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и направленны на существенное повышение качества и доступности первичной медико-санитарной помощи, сокращение времени ожидания приема врача и обеспечение возможности посещения лечебного учреждения работающим гражданам, занятым на производстве в будние дни.

Напомним, уже две поликлиники Городской клинической больницы №1 перешли на семидневный режим работы. Поликлинику №1, опыт которой подтвердил высокую востребованность услуг в выходные дни, еженедельно в субботу и воскресенье посещают более тысячи человек, основную часть которых составляет работающее население. Кроме того, новая мера позволила существенно увеличить охват людей профилактическими осмотрами и диспансеризацией, а также снизить нагрузку на специалистов в будни.

Инициатива по внедрению «бережливых технологий» в работу поликлиник получила поддержку Главы Чувашии Олега Николаева. В дальнейшем успешный опыт планируется тиражировать во всех медицинских организациях республики.