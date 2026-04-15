Благодаря нацпроекту «Семья» перинатальные центры Чувашии получат новое оборудование

В 2026 году продолжится модернизация материально-технической базы родовспомогательных учреждений и перинатальных центров Минздрава Чувашии.

Запланирован капитальный ремонт родового отделения Городской клинической больницы № 1, лифтового оборудования в здании акушерского корпуса Президентского перинатального центра, оснащение перинатальных центров ультразвуковым оборудованием экспертного класса, эндовидеоскопическим комплексом для выполнения органосохраняющих гинекологических операций, реанимационной системой для новорожденных, микроскопом для проведения процедуры вспомогательного хетчинга эмбрионов и другим оборудованием.

Ремонтные работы планируется начать после очередного уточнения республиканского бюджета. Средства на закупку медицинского оборудования предусмотрены в рамках реализации национального проекта «Семья».