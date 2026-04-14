Сельская молодежь Чувашии совместно с партией «Единая Россия» разработала предложения для Народной программы

В Чувашском государственном аграрном университете прошел масштабный форум сельской молодежи. В нем участвовали представители всех муниципальных округов: студенты, молодые специалисты, врачи, учителя, работники культуры, аграрии и предприниматели. Ключевой задачей форума стала разработка предложений для Народной программы «Единой России» в рамках партийного проекта «Российское село».

Глава региона Олег Николаев отмечает, что Чувашия сегодня формирует новое качество жизни для населения республики, выбирающего село. На селе сегодня проживает каждый третий житель Чувашии. Этот показатель значительно выше, чем в среднем по стране.

«Чувашское село сегодня — это территория возможностей. Здесь производится более 14% валового продукта региона. Республика — лидер в ПФО по производству хмеля, картофеля и овощей. На сельских предприятиях малого и среднего бизнеса, в сфере производства и переработки трудятся тысячи человек. Мы создаем для них комплексную среду, где городские стандарты комфорта и уверенность в своем будущем становятся решающим аргументом для молодежи», — отмечал ранее глава Чувашской Республики Олег Николаев.

Для решения этой задачи более 250 участников форума обсуждали и делились идеями, которые могли бы заинтересовать молодежь в жизни, работе и развитии в сельской местности.

В рамках форума были организованы тематические круглые столы: «Здоровое село», «Бизнес на селе», «Кадры для села», «Комфортно на селе», «Сельский спорт» и «Защита животного мира». Участники форума под руководством опытных модераторов, в том числе из числа кандидатов в депутаты Госсовета Чувашии Станислава Шалеева, Романа Алексеева, Владимира Викторова, формировали новые векторы развития сельских территорий.

На площадке «Бизнес на селе» выпускник региональной программы «Время СВОих» Егор Моисеев представил свой бизнес-проект «Дело Ферма». Он предложил использовать бесплатное тепло от серверов для обогрева теплиц и жилья. Также были озвучены идеи по стимулированию стартапов, поддержке фермерских хозяйств и развитию кооперации.

Заместитель генерального директора АО «Чурачикское» Станислав Шалеев подчеркнул, что Правительство Чувашии поддерживает сферу АПК, которая является приоритетным направлением для развития региона. «За эти годы сделано много, и есть значительные результаты. Как и мой папа, я много лет работаю в сельском хозяйстве Чувашии. Сегодня я рассказал студентам и начинающим предпринимателям о своем пути. Заметил, что многие ребята просто не знают о мерах государственной поддержки для развития бизнеса; считаю, что нужно больше информировать их об этом. Правительство региона делает все, чтобы молодежь жила и работала на селе», — поделился Станислав Шалеев.

Участники круглого стола «Сельский спорт» предложили несколько идей для развития спорта на селе. В частности, чтобы тренеры могли получать жилье в дополнение к программе «Земский тренер» или компенсировать транспортные расходы. Также они предложили увеличить финансирование спортивной экипировки для спортсменов, создать открытые спортивные площадки с тренажерами в каждом муниципалитете и снизить долю софинансирования для спортивных объектов в рамках инициативного бюджетирования.

«Мы видим, как много талантливых и неравнодушных молодых людей готовы строить и развивать свои малые родины. Наша задача — прислушаться к их идеям, поддержать их инициативы и учесть их предложения в новой Народной программе», — отметил вице-премьер — министр сельского хозяйства Чувашии, координатор проекта «Российское село» Андрей Макушев. Сформированные сегодня на форуме предложения будут еще обсуждаться на агрослете «Лучшие на селе», который пройдет в Янтиковском округе с 22 по 24 мая