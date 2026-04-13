Глава Чувашии проведет прямую линию с жителями республики

22 апреля в прямом эфире руководитель региона ответит на вопросы граждан, поступившие по телефону и из социальных сетей, а также расскажет о приоритетных задачах и планах развития республики. Все обращения будут рассмотрены, и жители обязательно получат на них ответы.

«Для меня принципиально важен постоянный диалог с жителями. Только опираясь на обратную связь, мы можем эффективно решать задачи и двигать любимую Чувашию вперёд», – отмечает Олег Николаев в социальных сетях.



Задать вопрос можно заранее — через портал Госуслуг или в комментариях к анонсу на официальной странице Олега Николаева и в сообществе «Чувашская Республика» в социальной сети «ВКонтакте». В день прямой линии обращения также будут приниматься в чате трансляции и по телефону: 8 (8352) 565-100.



Прямая линия будет транслироваться на странице Олега Николаева и в сообществе «Чувашская Республика» в «ВКонтакте», в эфире Национального телевидения Чувашии и ЮТВ, на Национальном радио Чувашии. Текстовая трансляция – на ресурсах информационного агентства «Чувашинформ» и газеты «Хыпар». Начало в 11 часов.



Источник: cap.ru.