В России теперь можно пройти на поезд по биометрии

Сервис «Мигом», позволяющий подтвердить личность без предъявления документов, доступен в пилотном режиме в поездах Дирекции скоростного сообщения РЖД на начальных станциях маршрутов Москва – Кострома, Москва – Иваново и Москва – Нижний Новгород.

Новое решение реализовано Центром биометрических технологий и РЖД на базе Единой биометрической системы. Сервис внедрен по национальному проекту «Экономика данных».

Чтобы воспользоваться сервисом, необходима подтвержденная биометрия. Её можно зарегистрировать в уполномоченном банке или с помощью выездной регистрации. После этого останется только предоставить согласие на обработку данных.

Подтверждение личности проводится при посадке в вагон на портативном устройстве проводника. При этом пассажир всегда может выбрать, как именно удостоверить личность – по паспорту или с помощью биометрии.

Посадка на поезд без паспорта – часть платформы сервисов «Мигом», реализуемой на базе государственной Единой биометрической системы. Платформа включает в себя сервисы заселения в гостиницу, обслуживания в МФЦ, подтверждения возраста без предъявления документов, безбарьерного прохождения предполетных проверок и ряд других.

