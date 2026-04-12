Сохраняем пасхальные традиции

Пасха — душевный и светлый праздник, который объединяет семьи и наполняет дом теплом. Это праздник, который призван укреплять родственные связи и приносить радость в каждую семью.

В рамках реализации нацпроекта «Семья» и партийного проекта «Крепкая семья» в преддверии светлой Пасхи в медиастудии «Мой семейный центр» Шумерлинского КЦСОН специалист по социальной работе Анна Оборина провела семейный мастер-класс «Пасхальная композиция».



Создание поделок на Пасху своими руками — увлекательный творческий процесс, который заинтересовал и участников мастер-класса. Дети и мамы, проявив мастерство и фантазию, с большой радостью и старанием смастерили из бумаги оригинальную пасхальную композицию.

«Сувенир, созданный вместе с детьми с особой теплотой и любовью, станет замечательным подарком для родных и близких. А традиция дарения пасхального подарка станет нашей семейной традицией», — отметила в завершение мероприятия мама Светлана К.



ШКЦСОН.