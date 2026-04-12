Пасхальное послание митрополита Чебоксарского и Чувашского Савватия, главы Чувашской митрополии пастырям, монашествующим и всем верным чадам Чебоксарско-Чувашской епархии Русской Православной Церкви

Возлюбленные о Господе всечестные пастыри и диаконы, монашествующие, дорогие братья и сестры! Приветствую всех вас жизнеутверждающими словами Пасхального гимна: «Христос Воскресе!». Казалось бы, всего лишь два слова, однако именно это приветствие является кратким, но в то же время всеобъемлющим исповеданием нашей веры в то, что Христос Воистину Воскрес, победил диавола, попрал смерть и даровал верующим в Него жизнь вечную. На этом исповедании зиждется вся наша вера, все наше упование, ибо «если Христос не Воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша» (1 Кор. 15, 14) — как об этом повествует святой апостол Павел. Приветствуя друг друга этими мироспасительными словами, мы возвещаем основы нашей веры, мы встаем в один ряд со святыми мироносицами и апостолами и берем на себя ту же миссию – нести миру самую главную весть в истории человечества. Поэтому каждый раз, произнося эти слова, мы не просто констатируем факт, а действительно проповедуем Воскресение из мертвых Господа нашего Иисуса Христа. Мы свидетельствуем о том, что Христос жив, а значит, наша вера не напрасна. Не будьте равнодушными к этому великому благовестию на протяжении всех сорока дней Пасхи, а щедро возвещайте его всем встретившимся на вашем пути людям – и близким, и незнакомым, чтобы эти слова стали настоящей проповедью для тех, кто еще сомневается, и укреплением для тех, кто уже верит.

Непослушанием первых людей – Адама и Евы – рай бал затворен для человечества. Смерть и тление вошли в падший мир, и никто своими силами не мог преодолеть последствий грехопадения. Человечество оказалось в своего рода темнице, где смерть владычествовала над ним. Ни праведники Ветхого Завета, ни благочестивые пророки не могли быть причастниками райской жизни, но сходили после смерти во ад. Искренней надеждой для людей того времени было непреложное обетование о пришествии в мир Спасителя мира. По своему бесконечному великому милосердию Господь снисходит с небес на землю, становится Человеком, чтобы «взыскать и спасти погибшее» (Лк 19:10). Однако «венец Своего творения» осудил Бога на смерть и Господь «…вместо предлежавшей Ему радости, претерпел крест, пренебрегши посрамление…» (Евр. 2;12). Быв распятым на кресте, омывая Своею честною Кровью наши грехи и избавляя нас от проклятия, Господь Иисус Христос одолевает смерть, сокрушает врата ада и изводит оттуда души праведников. Святитель Кирилл Иерусалимский в огласительных беседах отмечает следующее: «Стеклись святые пророки и Моисей законодатель, и Авраам, и Исаак, и Иаков, Давид и Самуил, и Исаия, и Креститель Иоанн…Искуплены все праведные, поглощенные смертью. Ибо возвещенный Царь долженствовал быть Искупителем добрых провозвестников».

Апостол Павел именует Иисуса Христа «последним Адамом» (1 Кор. 15:47), противопоставляя его первому Адаму: «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут» (1 Кор. 15:22). Воскресением Христа дарована жизнь всему человечеству. Жизнь – не временная, но вечная. Верующие во Христа получили утраченное достоинство – возможность стать наследниками Царства Небесного. Но будем всегда помнить слова апостола Павла о том, что христиане: «род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет» (1 Пет 2:9). На нас лежит сугубая ответственность, все мы призваны быть достойными своего звания. И святые дни Пасхи лучшее время для того, чтобы совершать дела милосердия и любви по отношению к своим ближним, укрепляясь духовной радостью о Воскресшем Спасителе мира.

Когда мы говорим о Пасхальной радости, то не должны сводить ее к простой эмоции – улыбке, внешнему веселью, и так далее. Да, непременно, все это сопутствует ей. Но спустя время улыбка у человека быстро сходит с лица, серость трудовых дней сменяет внешнее веселье. Пасхальная радость имеет еще и другое измерение – нескончаемую силу духа, которая способна пребывать с человеком даже в самые тяжелые минуты его жизни. Она дает силы мужественно переносить жизненные проблемы, немощи и болезни, ибо ад побежден, смерть попрана и никакое зло не будет иметь своего крайнего слова. «И радости вашей никто не отнимет у вас» (Ин 16:22) — обращается Спаситель ко всем нам со страниц Священного Евангелия. Желаю всем вам, мои дорогие, стяжать эту подлинную Пасхальную радость, источником которой являются не события мира сего, а Христос, Который воскрес и даровал нам вечную жизнь.

Возлюбленные о Господе всечестные пастыри, боголюбивое монашество, дорогие братья и сестры! Вновь и вновь приношу вам свое Пасхальное приветствие: «Христос Воскресе!». Воскресший Спаситель мира да укрепит вас в мире, любви и всяком благочестии, озаряя светом Своего воскресения. Благодать и милость Воскресшего из мертвых Господа нашего Иисуса Христа да пребывают со всеми вами. Как и прежде, прошу вас выполнить мою традиционную просьбу: каждого, кто встретится на вашем пути поздравить с Пасхой Христовой и передать мое архипастырское благословение.

С любовью о Христе Воскресшем,

САВВАТИЙ,

митрополит Чебоксарский и Чувашский,

глава Чувашской митрополии.

Пасха Христова, 2026 г.

г. Чебоксары