В преддверии светлого праздника Воскресения Христово обучающиеся Шумерлинской школы-интерната приняли участие в республиканской патриотической акции «Пасхальная открытка солдату», организованной Минобразования Чувашии и Чебоксарско-Чувашской Епархией Русской Православной Церкви. Акция проходила с 12 февраля по 1 апреля и стала частью Года единства народов в России и Года дружбы народов в Чувашии.

В рамках курса дополнительного образования детей «Мир православия» в ходе мастер-класса ученики превратили цветную бумагу в настоящие шедевры! Они смастерили открытки в форме пасхальных корзинок, наполнив их не только яркими красками, но и самыми теплыми, добрыми пожеланиями для наших солдат. Каждый вложил частичку душевного тепла в свою открытку — неповторимую, светлую, адресованную тому, кто сейчас далеко от дома. Тем, кто в зоне СВО.

1 апреля в Покровско-Татианинском соборе состоялось торжественное подведение итогов акции. Для бойцов также были подготовлены нательные кресты. Их освящение в присутствии участников встречи было совершено протоиереем Дмитрием Нестеренко.



К празднику открытки и кресты отправятся к адресатам. Эти пасхальные подарки – искренняя благодарность и поддержка нашим доблестным военнослужащим. Ведь именно они оберегают мир и спокойствие нашей страны, и именно им так важна наша вера в их силу и боевой дух!



М. Ветликова, А. Шангеева, Н. Ортикова, Г. Степанова, Н. Михайлова, педагоги школы.