Школьники Чувашии отдохнут в обновленных лагерях

Летняя оздоровительная кампания в Чувашии стартует 29 мая. В этом году в ней участвуют 312 организаций разного профиля. Это — 285 пришкольных площадок, 10 лагерей при центрах социального обслуживания и 17 загородных лагерей. Провести каникулы в них смогут более 80 тысяч школьников, что превышает показатели прошлого года (в 2025 году — 77979 детей).

Глава Чувашии Олег Николаев поручил завершить подготовку необходимой для отдыха инфраструктуры в установленные сроки.



«Летняя кампания должна пройти без сбоев. Если есть возможность ускорить модернизацию лагерей, мы обязаны ее использовать. Важно иметь не просто идеи, а готовые проектные решения, чтобы при появлении финансирования сразу приступать к работе», — поставил задачу Олег Николаев.



Как отмечает министр образования Чувашской Республики Дмитрий Захаров, строительство быстровозводимых корпусов и капитальный ремонт инфраструктуры загородных лагерей находятся на особом контроле ведомства. С 2023 года в четырех лагерях уже построено девять быстровозводимых корпусов, что позволило принимать ежегодно еще 1,5 тысячи детей. И здесь Чувашия занимает второе место в Приволжском федеральном округе.



Прием заявлений на путевки в загородные лагеря организован через портал «Госуслуги» и проходит с 28 марта по 18 апреля в четыре этапа — отдельно для льготных категорий граждан, жителей Чебоксар и муниципальных округов.



Родителям, у которых нет доступа к порталу «Госуслуги», всегда помогут в школах и центрах социального обслуживания. Так что семьи школьников, желающие подать заявки, не будут обделены в любом случае.



Базовая стоимость путевки на 21 день составит 23 555 рублей. При этом в республике сохранены меры социальной поддержки: в зависимости от дохода семьи родителям компенсируют от 5 до 50 процентов стоимости отдыха.



Информация о доступных сменах и оставшихся свободных местах появится на «Госуслугах» после 25 апреля. Задать уточняющие вопросы можно по телефонам горячих линий: 56-53-90 (Минобразования Чувашии) и 26-13-72 (Минтруда Чувашии).

Пресс-служба Администрации Главы Чувашии.