О тех, кто приближает победу

На территории Магаринского территориального отдела организована системная помощь участникам специальной военной операции. Активную работу ведёт волонтёрское движение на базе Саланчикской школы-интерната под руководством Николая Витальевича Кузьмина.

В деятельность вовлечены 20-30 человек — это воспитанники, педагоги, воспитатели и помощники воспитателей. С осени 2024 года участники движения изготавливают необходимые для фронта изделия: маскировочные сети и окопные свечи.



По итогам 2025 года волонтёрами было изготовлено 105 маскировочных сетей и 700 окопных свечей, которые направляются для поддержки военнослужащих.



Финансовое обеспечение осуществляется за счёт собственных средств коллектива школы-интерната, что подчёркивает высокий уровень вовлечённости и ответственности участников.

Таким образом, на территории Магаринского территориального отдела сформирована устойчивая система добровольческой помощи, объединяющая образовательное учреждение и местное сообщество в поддержке защитников Отечества.

Источник: MAX-канал главы Шумерлинского округа.