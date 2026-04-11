Остерегайтесь гриппа птиц!

Грипп птиц — это опасное вирусное заболевание, которое может нанести огромный экономический ущерб и представляет угрозу для человека. Чтобы защитить свое подворье и фермерское хозяйство, необходимо строго соблюдать меры профилактики.



Ввоз и вывоз птицы разрешен только из благополучных хозяйств. Обязательно наличие ветеринарных документов и согласование маршрута с Россельхознадзором.

Исключите контакт домашних пернатых с дикими и синантропными (вороны, голуби, воробьи) птицами. Это самый эффективный способ защиты.



Закройте окна и двери птичников, а также места хранения кормов мелкоячеистой сеткой, чтобы предотвратить проникновение диких птиц и грызунов.



Регулярно проводите чистку и дезинфекцию помещений, где содержится птица. Поите птицу только водопроводной водой. Использование воды из открытых водоемов категорически запрещено!

После контакта с птицей, инвентарем или продукцией птицеводства обязательно мойте руки с мылом.



Если вы заметили признаки заболевания или внезапный падеж птицы, немедленно сообщите в Госветслужбу Чувашии. Специалисты работают круглосуточно!



Телефон «горячей линии» ветеринарной службы: 8 927 991 20 83.

Помните: болезнь легче предупредить, чем бороться с её последствиями!

Сектор сельского хозяйства Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Шумерлинского МО.