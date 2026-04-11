Близится к завершению декларационная кампания по доходам граждан за 2025 год. Отчитаться о полученных доходах необходимо не позднее 30 апреля.

Для удобства налогоплательщиков Управление Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике в апреле организует работу выездных мобильных офисов в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг.



В Шумерле мобильный офис будет работать по следующему графику:

В МФЦ по ул. Ленина, д. 2 – 13 апреля с 14.00 до 18.00 час., в МФЦ по ул. Октябрьской, д. 24 – 15 апреля с 9.00 до 13.00 час.



В мобильных офисах сотрудники налоговой службы информируют по вопросам декларирования доходов, порядка получения налоговых вычетов и заполнения деклараций по форме 3-НДФЛ, а также подключают к сервису сайта ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Сервис позволяет не только заполнить и подать декларацию, но и отслеживать статус камеральной проверки.

Управление ФНС по Чувашии.