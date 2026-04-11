- Наш дом в 2025 году признали аварийным. Но в выписке из ЕГРН, которую я недавно получил, эти сведения не указаны. Должны ли они там отображаться и кто передает в Росреестр эти сведения? Для меня это очень важно, так как эти сведения напрямую повлияют на кадастровую стоимость дома.
Е. Романов, г. Чебоксары.
Отвечает начальник отдела ведения ЕГРН, повышения качества данных ЕГРН Управления Росреестра по Чувашии Надежда Яковлева:
- Направлять в Росреестр документы о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или о признании жилого помещения, в том числе жилого дома, непригодным для проживания на основании решений, принятых органами местного самоуправления, должны муниципальные органы власти. Сделать это они обязаны в течение 5 рабочих дней с даты вступления в силу таких решений. Без обращения органа местного самоуправления специалисты Росреестра не могут самостоятельно внести в ЕГРН такие сведения.
Только после того как администрация муниципального органа направит все необходимые документы, в Единый государственный реестр недвижимости будут внесены сведения о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или о признании жилого помещения, в том числе жилого дома, непригодным для проживания.
Поэтому если вы заказали выписку из ЕГРН, а там отсутствуют отметки о том, что дом аварийный, поторопите администрацию округа, пусть она направит документы в Росреестр, чтобы эти сведения отображались в единой базе недвижимости.
В ЕГРН внесено 3327 сведений о признании объектов недвижимости непригодными для проживания, аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.