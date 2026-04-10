Чувашия первой в России начала создание видеоархива историй ветеранов СВО

Глава Чувашии Олег Николаев провёл рабочую встречу с представителями Комитета семей воинов Отечества Чувашской Республики и региональной Ассоциации ветеранов специальной военной операции.

Ассоциация сегодня объединяет более 170 человек. Ветераны не только помогают в реализации ряда проектов, связанных с ресоциализацией и адаптацией бойцов, но и сами выступают с патриотическими инициативами. Один из предложенных ими проектов под названием «Голоса Родины» победил в конкурсе Президентского фонда культурных инициатив. Участники СВО создали видеоархив с воспоминаниями ветеранов боевых действий. В него вошли 30 историй, где бойцы рассказывают о фронтовых буднях, своих товарищах, которые выполняют воинский долг.



«Из всех субъектов Российской Федерации Чувашия первой реализовала такой грант. Эти видеоролики будут показывать в школах. Многие истории — я сам их посмотрел — по-настоящему берут за душу», — отметил заместитель председателя Ассоциации Артемий Репкин.



В ходе встречи Глава Чувашии Олег Николаев подчеркнул, что поддержка участников специальной военной операции, ветеранов и их семей остаётся одним из важнейших направлений работы в республике.



«Такие общественные организации выступают надёжными партнёрами государства в решении не только системных, но и адресных задач. Поэтому будем оказывать всяческое содействие их работе, особенно на уровне муниципалитетов», — заключил руководитель региона.



Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.