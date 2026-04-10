Фразы и сообщения, которые должны насторожить

«ДТП, соболезную», «Вы что творите на всё обозрение» — такие сообщения с вредоносными ссылками повлекли хищение денег у жителей.



1 апреля в межмуниципальный отдел МВД России «Алатырский» с заявлением об оформлении на его имя микрозайма в размере 8 тысяч рублей через взломанный аккаунт портала госуслуг обратился 58-летний местный житель. До этого мужчина в мессенджере получил сообщение «ДТП. Соболезную», которое содержало вредоносный apk-файл. Открыв его, потерпевший автоматически предоставил злоумышленникам доступ к своим данным. В похожей ситуации оказалась и 63-летняя жительница Шумерлинского округа. Она в мессенджере получила сообщение «Вы что творите на всё обозрение» от знакомой и открыла его. Позже выяснилось, что аккаунт приятельницы был взломан. С помощью вредоносной программы злоумышленники получили доступ к аккаунту шумерлинки на портале госуслуг и оформили микрозаймы.



В обоих случаях возбуждены уголовные дела.

При получении сообщений не спешите открывать их или переходить по ссылкам! Всегда перезванивайте знакомым, которые прислали их, чтобы убедиться в безопасности сообщений.



Источник: МВД по Чувашии.