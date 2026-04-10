Страница истории, ставшая судьбой

В год 90-летия третьей школы юбилейный день рождения отмечает учитель, оставивший яркие страницы истории учреждения, ставший одним из символов качественного образования, своеобразным учительским брендом. 10 апреля принимает слова благодарности и сердечные поздравления с 85-летним юбилеем бывший учитель начальных классов школы № 3, заслуженный учитель Чувашской Республики, отличник народного просвещения Бочкарева Александра Петровна.

Александра Петровна, Ваш юбилей – это праздник не только для Вас, но и всей нашей большой школьной семьи. Это день, когда мы можем с гордостью оглянуться назад и увидеть, какой колоссальный путь пройден, и какую важную роль в этом пути сыграли именно Вы. Вы – живая легенда школы № 3, пример преданности своему делу и безграничной любви к детям. Ваша энергия, Ваш энтузиазм, Ваша способность зажечь в учениках жажду знаний – это то, что навсегда останется в сердцах тех, кому посчастливилось учиться у Вас.



Ученики не раз признавались в безграничной любви к ней, ведь это удивительно творческий человек! Она наполняла всю школу неуемной энергией, зажигала ребят интересными делами, могла повести за собой любого. Выпускники разных лет вспоминают, как безоглядно они шли за своим учителем. Ее первым ученикам сейчас уже за 60 лет, но многие из них до сих пор не просто помнят Александру Петровну, но и продолжают общаться со своей первой учительницей.



Есть на Земле категория людей, которые не хотят и не умеют плохо работать. И за какое бы дело они ни брались, всегда стремятся к совершенству. Именно такой человек Александра Петровна. В свое время она возглавляла горком профсоюза, была директором УПК. И, конечно, Александра Петровна внесла немалую лепту в авторитет нашей школы, как в городе, так и в республике. За ее плечами – целый пласт методических наработок. Она первой в городе в начальных классах внедрила систему Эльконина-Давыдова. Делилась своими наработками с коллегами, организовывала открытые уроки для учителей начальных классов, математики, русского языка, директоров и заместителей директоров школ.



Уважаемая Александра Петровна, в орбиту Вашего притяжения попали тысячи учеников! Вы дали им не только знания, Вы подарили им любовь, уверенность в себе. Сегодня хочется сказать: «Большое спасибо, за то, что Вы есть, что Вы работали с нами много лет. Пусть Ваш педагогический талант, доброта, душевная щедрость и неиссякаемый оптимизм ещё долго остаются маяком для учеников и коллег!».



