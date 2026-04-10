Скатерть белая, свеча, аромат от кулича…

Приближается Пасха — один из самых светлых и радостных праздников. В каждом доме начинаются приготовления: красят яйца, готовят творожную пасху, а главным украшением стола, безусловно, становится кулич. Это не просто выпечка, а настоящий символ праздника, воплощение домашнего уюта и вековых традиций. Накануне праздника мы побывали в пекарне ООО «Традиция вкуса», где уже вовсю пекут ароматные куличи. Воздух здесь пропитан запахом свежей сдобы, ванили и приближающегося торжества. Пекари с душой и заботой замешивают тесто, создавая настоящие кулинарные шедевры.

В день нашего визита в цехе царила особая атмосфера: здесь работали сразу четыре Натальи — Романова, Панкова, Семенова и Терешина, а также Любовь Чекменёва. Коллектив оказался удивительно дружным и общительным. Женщины с удовольствием поделились не только своими семейными пасхальными традициями, но и проверенным рецептом кулича, который легко повторить дома.



Как признались наши героини, любовь к этому празднику зародилась у них ещё в детстве. Они помнят, как активно готовились к Пасхе: приводили дом в порядок, красили яйца, пекли пасхи и ватрушки, с нетерпением ждали гостей. Сейчас этот день для них ощущается даже ярче Нового года. Возможно, секрет в том, что они сами создают праздничное настроение для сотен людей, выпекая куличи. Кстати, яйца для себя они предпочитают красить по старинке — луковой шелухой.



Директор предприятия Сергей Огородников рассказал, что в мае «Традиция вкуса» будет отмечать своё пятилетие. «На протяжении всех лет мы печём на Пасху куличи, стараясь дарить людям праздничную атмосферу. Мы организуем дополнительные рейсы доставки, чтобы все успели попробовать нашу выпечку. Ассортимент у нас разнообразный: куличи разной формы и украшения — на любой вкус и размер», — отмечает руководитель.



Популярность шумерлинских куличей давно вышла за пределы города и округа. Они пользуются спросом в Порецком и Алатырском округах, Нижегородской области, Воротынце, Сеченово и других населенных пунктах. Предприятие работает по заявкам, стараясь выпускать максимум продукции (ориентировочно от 5000 штук).



«Традиция вкуса» поздравляет всех шумерлинцев с наступающей Пасхой! А мы дарим вам проверенный рецепт кулича от опытных пекарей для домашнего изготовления.

Коллектив хлебобулочного цеха насчитывает 15 человек, а руководит им Наталья Романова. Хотя на этом предприятии она работает недавно, её общий стаж в хлебопечении составляет внушительные 26 лет.

«В нашей семье куличи всегда готовили вместе: папа замешивал тесто, а мама выпекала. Творожная пасха, цветные яйца, веточка вербы — что может быть приятнее этого праздника?» — делится Наталья.

По её мнению, главный секрет вкусного кулича — не экономить на продуктах. Масло, сахар и яйца должны быть только высшего качества. А вот дрожжей лучше класть поменьше — тогда выпечка получится особенно мягкой и воздушной.

Рецепт бездрожжевых творожных куличей от пекарей ООО «Традиция вкуса»

Для теста:

Мука — 360 г, творог – 450 г, яйца – 4 шт, сахар — 225 г, ванильный сахар – 16 г, размягченное сливочное масло – 120 г, разрыхлитель – 22 г, щепотка соли – 4 г, цедра одного апельсина.

Взбиваем творог и сливочное масло. Отдельно взбиваем яйца с сахаром и ванильным сахаром. Соединяем обе массы. Добавляем натертую цедру апельсина, соль, разрыхлитель, муку, хорошо перемешиваем. По желанию можно добавить цукаты.

Выкладываем все это в формочки на ½ высоты, накрываем полотенцем и даем отдохнуть час при комнатной температуре. Ждем, когда тесто увеличится в объеме в два раза. Выпекаем при 180 градусах 45 минут. Смазываем куличи глазурью и украшаем по желанию.

Для глазури:

1 ч.л. желатина (любого) замочить в 50 мл теплой воды. 200 гр сахара+100 мл воды поставить на огонь, довести до кипения и выпаривать минут 5-7, снять с огня, немного остудить.

Соединить сахарный сироп и набухший желатин, добавить 1 ст. л. лимонного сока (по желанию). Должна получиться консистенция жидкого меда. Взбить до побеления. Остудить, накрыв массу, чтоб не заветрилась. Потом нанести на куличи любым удобным способом — можно макать куличики в глазурь или наносить кисточкой.

Татьяна Александрова.



Наталья Панкова