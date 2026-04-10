Пришло время навести порядок

С 6 апреля в Шумерлинском округе начался традиционный весенний месячник по санитарной очистке и благоустройству.

Первый общегородской субботник был назначен на 6 апреля, остальные состоятся 17 и 25 апреля.

К работе по наведению порядка и чистоты подключились коммунальные службы, управляющие компании, предприятия и организации округа — за каждым коллективом уже закреплена определенная территория.



Глава округа Альберт Ксенофонтов призывает общественников, молодежь, жителей города и сельчан не оставаться в стороне: «Давайте вместе сделаем наш округ местом, где приятно жить, работать и отдыхать!»



О. Фомичева.