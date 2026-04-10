По фиктивному договору

Следствием МО МВД России «Шумерлинский» по материалам отдела экономической безопасности и противодействия коррупции возбуждено уголовное дело в отношении 59-летнего шумерлинца.

В декабре прошлого года, являясь начальником участка лесничества, мужчина реализовал состоящих на балансе, но непригодных для использования из-за возраста и состояния здоровья 4 лошадей за 125 тысяч рублей. В договоре же значилась сумма на 40 с лишним тысяч рублей меньше.



Свою вину в причинении ущерба Минприроды республики фигурант полностью признал. Следователем приняты меры для обеспечения возмещения причиненного имущественного вреда в полном объеме.

Источник: МВД по Чувашии.