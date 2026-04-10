Нерестовый период-2026: не нарушайте правила

Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации № 695 от 13 октября 2022 г. были утверждены Правила рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна.

Вот выдержки из этих правил, действующих на территории Чувашии, на которых хотелось бы заострить внимание рыболовов-любителей:

Запрещается добыча (вылов) с 10 апреля по 10 июня всех видов водных биоресурсов Чебоксарского водохранилища и остальных водных объектов рыбохозяйственного значения всеми орудиями добычи (вылова), за исключением одной поплавочной или донной удочки с берега с общим количеством крючков не более 2 штук на орудиях добычи (вылова) у одного гражданина. Запрещается при осуществлении рыболовства производить добычу (вылов), приемку, обработку, перегрузку, транспортировку, хранение и выгрузку водных биоресурсов, имеющих в свежем виде длину (в см) менее указанной: жерех, судак, сазан – 40 см, сом пресноводный – 90 см, лещ – 30 см, щука – 32 см, раки – 10 см.

Промысловый размер водных биоресурсов определяется в свежем виде у рыб путем измерения длины от вершины рыла (при закрытом рте) до основания средних лучей хвостового плавника, у ракообразных – путем измерения тела от линии, соединяющей середину глаз, до окончания хвостовых пластин. Добытые (выловленные) водные биоресурсы, имеющие длину менее указанной, подлежат немедленному выпуску в естественную среду обитания с наименьшими повреждениями.

Просим рыболовов-любителей не забывать и не нарушать правила рыболовства.



П. Агеев, госинспектор отдела госконтроля, надзора и охраны водных биоресурсов по Чувашии Волго-Камского ТУ.