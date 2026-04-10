Ежегодная семейная выплата для работающих родителей

В этом году работающие родители, которые воспитывают двоих или более детей до 18 (или 23 лет при их очном обучении), смогут оформить новую меру соцподдержки — ежегодную семейную выплату.

Выплата призвана поддержать семьи, чей среднедушевой доход не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума за год, предшествующий году обращения за выплатой (в Чувашии в 2025 году – 23 142 руб.) Заявитель и дети при этом должны являться гражданами РФ и постоянно проживать в России. При назначении также будет комплексно оцениваться финансовое и имущественное положение семьи.



Ежегодная семейная выплата положена каждому из работающих родителей (усыновителей, опекунов, попечителей), с доходов которых уплачен налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в году, предшествующем году обращения. При этом неважно, состоят родители в браке или нет. Подавать заявления родители могут независимо друг от друга.



Размер семейной выплаты определяется как разница между суммой расчетного НДФЛ с дохода за предыдущий год и суммой, исчисленной с того же дохода в размере 6 %.



К категориям граждан, которым выплата предоставляться не будет, относятся лица, не имевшие в расчетном периоде доходов, облагаемых НДФЛ (в частности, если единственным доходом был доход от самозанятости или от предпринимательской деятельности на специальных налоговых режимах без уплаты НДФЛ), лица, чей среднедушевой доход семьи превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума в регионе проживания, должники по алиментам, лица, лишенные родительских прав или ограниченные в них, родители, имеющие одного ребенка, и др. Полный перечень оснований отказа указан в п. 22 Правил осуществления ежегодной семейной выплаты, установленных Постановлением РФ от 27 декабря 2025 года № 2173.



Заявление о назначении можно будет подать в период с 1 июня до 1 октября 2026 года. Цифровизация максимально упрощает этот процесс – все можно сделать онлайн (через портал «Госуслуги»). Обратиться за выплатой можно также в клиентские службы СФР и МФЦ.

Чтобы получить выплату в 2026-м, НДФЛ должен быть уплачен за 2025 год.

Отделение СФР по Чувашии.