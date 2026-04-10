Алла Салаева: прямой разговор с жителями и работа на результат

В муниципальных округах Чувашии проходят встречи с депутатом Госдумы Аллой Леонидовной Салаевой: обсуждают итоги Народной программы «Единой России» и собирают новые предложения от жителей. «Мы доверяем «Единой России» — так говорят жители муниципальных округов, где проходят встречи депутата Госдумы Аллы Салаевой. Здесь подводят итоги

выполнения Народной программы партии и обсуждают новые предложения.

Открытый разговор

Уже состоялись встречи в Порецком, Ибресинском, Красночетайском, Аликовском и Ядринском округах. Формат простой: слово главам, отчёт депутата, затем вопросы и обращения жителей. Но назвать эти встречи формальными нельзя.



Атмосфера — живая и тёплая. Как сказал один из жителей Аликова, «почти домашняя». И это не случайно. В «Единой России» подчёркивают: партия открыта для людей, а её Народная программа основана на предложениях самих граждан.



Во многом такой настрой задаёт и сам депутат. Открытый разговор без лишних формальностей помогает сразу установить контакт с залом.



Жители активно задают вопросы, вносят предложения. Многие из них сразу берутся в работу и включаются в Народную программу. Часть вопросов требует серьёзного финансирования — их фиксируют и переносят на более поздний срок. Сегодня страна живёт в условиях СВО, и приоритеты понятны всем.

Нашей партии чужд популизм, — отметила Салаева. — Мы честно говорим о проблемах, объясняем ситуацию и слушаем людей. И важно, что нас слышат и понимают. Более того — предлагают решения.

За каждой строкой закона — человек

Отдельно на встречах говорят о законотворческой работе. За время работы Госдумы восьмого созыва принято около 2600 законов, большинство — при участии «Единой России». Алла Леонидовна участвовала в разработке 41 закона.

Главная тема — поддержка участников СВО и их семей. С 2022 года принято 159 соответствующих законов.



Среди ключевых решений: статус ветерана боевых действий для всех участников СВО, включая добровольцев; кредитные каникулы для мобилизованных; списание кредитов в случае гибели или тяжёлой инвалидности; бесплатная юридическая помощь для участников СВО и их семей. — Это остаётся нашим приоритетом, — подчёркивает депутат.



Социальная поддержка — в центре внимания

Большой интерес вызывают изменения в социальной сфере. Алла Салаева работает в Комитете по туризму и курирует в регионе проект «Крепкая семья» партии «Единая Россия».

Среди решений: продление материнского капитала до 2030 года; поддержка многодетных семей; семейная ипотека под 6%; выплаты студенткам в декрете; 450 тысяч рублей на погашение ипотеки при рождении третьего ребёнка.

Эти меры — часть Народной программы, которая постоянно дополняется.



Обратная связь без сбоев

Работа с обращениями — отдельное направление. За пять лет проведено около 200 приёмов, принято порядка 1800 человек, рассмотрено около 9 тысяч обращений.

Теперь команда депутата выезжает в муниципалитеты — чтобы людям не нужно было ехать в Чебоксары.



Многие инициативы жителей уже реализованы. Так, в Аликовском округе по просьбе жителей закупили автоклуб.

С его появлением культурная жизнь заметно оживилась, — рассказала жительница округа Любовь Константинова. — Теперь концерты проходят даже в самых отдалённых деревнях.



Люди думают о будущем

Главный вывод встреч — люди не остаются в стороне.

Я не вижу иждивенческих настроений, — отметила депутат. — За каждым обращением — искреннее желание сделать лучше свой округ.

Жительница села Сиява Людмила Тихонова привела простой пример:

У нас построили клуб, спортивную площадку, ФАП, благоустроили парк. Село изменилось. Спасибо за помощь.

Первый этап обсуждения Народной программы завершается. Впереди — новые встречи и сбор предложений уже для программы 2.0. Работа продолжается.