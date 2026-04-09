«Единая Россия» запустила мониторинг подключения к интернету деревень и селах Чувашии

Деревня Чебаково Ядринского округа стала первой точкой мониторинга качества интернет-соединения в муниципальных округах, который инициировали активисты «Единой России» в рамках партпроекта «Цифровая Россия».

Министр цифрового развития Чувашии, региональный координатор партпроекта «Цифровая Россия» Михаил Степанов, координатор партпроекта «Муниципальный депутат» Николай Малов и общественники выехали в деревню, чтобы оценить ситуацию с интернет-связью. Поводом для выезда стал сигнал от депутатов муниципалитета о потребности жителей деревни в скоростном интернете.

Представители компании-провайдера на месте проверили качество мобильного интернета. Скорость передачи данных варьировалась от 22 до 50 Мбит/с. Такой показатель обеспечивает стабильную работу приложений, видеозвонков и просмотра видео.

Однако жители деревни нуждаются в скоростном, надежном интернете, работающем даже при опасности БПЛА. Как отметил глава Ядринского округа Вячеслав Можаев, только оптоволокно обеспечит такой уровень связи.

«Мы взяли обращение жителей в работу. У людей должен быть базовый интернет, который даст им возможность быстрым и удобным способом решать жизненные вопросы, будь то получение государственных услуг, организация рабочих процессов, или образовательных. По итогам выезда, рассмотрим возможность подведения проводной связи к домам в данном населенном пункте в самое ближайшее время», — отметил Михаил Степанов.

По словам министра цифрового развития региона, темпы работ по обеспечению частных домохозяйств высокоскоростным интеренетом нарастают, поэтому большинство заявок будет выполнено уже в текущем году. Эта задача напрямую связана с целями нацинального проекта «Экономика данных» — к 2030 году обеспечить доступ к интернету со скоростью не менее 100 Мбит/с для 95% домохозяйств.

Напомним также, что сейчас на Платформе обратной связи портала Госуслуг проводится голосование о востребованности высокоскоростного домашнего интернета домохозяйствами в населённых пунктах, где государство уже построило инфраструктуру связи в рамках федеральных проектов. Опрос продлен до 30 апреля 2026 года.

