Ветераны СВО с инвалидностью смогут бесплатно освоить вождение

В республике по поручению Главы Чувашии запустят новую программу обучения для ветеранов специальной военной операции с инвалидностью. Теперь они смогут бесплатно выучиться вождению легкового автомобиля.

На реализацию инициативы выделено 1,5 млн рублей из республиканского бюджета. В рамках данной программы подготовят 20 водителей категории «В».

Обучение будет проходить на специально оборудованных автомобилях с ручным управлением, что обеспечит доступность и комфорт для участников программы. Эти машины были приобретены при поддержке Правительства региона в прошлом году. Кроме того, разработана новая образовательная программа профессионального обучения.

Также участники специальной военной операции могут принять участие в образовательном проекте «Школа фермера» Россельхозбанка, реализуемом в рамках партийного проекта «Российское село». В прошлом году первыми слушателями Школы фермера в Чувашии стали 7 участников СВО и членов их семей, а в текущем году к обучению приступят ещё 8 человек.

Источник: cap.ru.