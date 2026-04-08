Минпросвещения России запустило в МАХ чат-бот «Правовой ассистент педагога»

Официальный чат-бот по защите чести и достоинства педагогических работников, разработанный Министерством просвещения РФ, доступен учителям из всех регионов страны в мессенджере МАХ. Сервис создан в рамках системной работы по поддержке педагогов и защите их профессиональных прав. С его помощью учителя могут получить необходимые рекомендации, адаптированные под их конкретную ситуацию.

В чат-боте предусмотрено несколько разделов, посвященных урегулированию конфликтов с участниками образовательного процесса, в том числе в сети Интернет, социальных сетях. Сервис содержит нормативную и методическую базу, разделы «Мои права как педагога», «Часто задаваемые вопросы» и «Экстренная кнопка». Кроме того, в нем уточняются полномочия Комиссии по урегулированию споров и Региональной комиссии по защите профессиональной чести и достоинства.



Источник: cap.ru.