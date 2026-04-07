С 6 апреля в России стартовала акция «Монетная неделя», в рамках которой можно обменять монеты на банкноты в отделениях банков и магазинах. Об этом Центробанк сообщил на своем сайте.

«Можно будет обменять накопившиеся монеты на бумажные деньги в банковских отделениях и в магазинах, которые участвуют в акции. При желании в банках будет возможно положить мелочь на свой счет», — говорится в публикации.

Акция продлится до 18 апреля. Ее участниками стали более 16 тысяч торговых точек и 4 тысячи подразделений банков по всей России.

◽️ «Монетная неделя» проводится в стране с 2023 года. За это время россияне вернули в обращение свыше 215 миллионов монет почти на 956 миллионов рублей.

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Источник: сайт rg.ru.