До 30 апреля необходимо представить уведомления о контролируемых иностранных компаниях

Управление Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике напоминает, что в соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 25.14 НК РФ физические лица – налоговые резиденты Российской Федерации, которые признаются контролирующими иностранные компании, представляют уведомление о контролируемых иностранных компаниях в срок не позднее 30 апреля года, следующего за налоговым периодом. Срок представления уведомления за 2025 год — 30 апреля 2026 года.



Уведомление (КНД 1120416) представляется физическими лицами в налоговый орган по месту жительства по установленным формам (форматам) как в электронной форме, так и на бумаге (лично или почтой). Наиболее удобный способ представления уведомления через сервис официального сайта ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» (Каталог обращений – Иностранные организации).



К уведомлению следует приложить финансовую отчетность КИК за отчетный период и аудиторское заключение по финансовой отчетности. В случае отсутствия финансовой отчетности необходимо приложить иные документы, подтверждающие прибыль (убыток) такой компании за финансовый год.



За непредставление или нарушение срока представления уведомления о КИК предусмотрен штраф в сумме 500 тыс. рублей за каждую компанию. За непредставление финансовой отчетности вместе с уведомлением о КИК также предусмотрен штраф в сумме 500 тыс. рублей за каждую компанию.

Подробная информация в отношении порядка заполнения и представления уведомлений о КИК, а также подтверждающих документов размещена в разделе «Контролируемые иностранные компании и контролирующие лица» официального сайта ФНС России.

Отдел оказания государственных услуг.