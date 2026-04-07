В Чувашии по инициативе «Единой России» пройдет всероссийская проверка цифровой грамотности жителей

7 апреля стартует один из крупнейших просветительских цифровых проектов в стране — Всероссийская акция «Цифровой диктант».

В онлайн-формате проверить свои познания можно будет в течение недели на официальном сайте партпроекта. Участие полностью бесплатное.

В основу диктанта заложены лучшие образовательные практики и актуальные вызовы современной цифровой среды. Структура диктанта включает вопросы разного уровня сложности — от базовых тем использования государственных онлайн-сервисов до кейсов по информационной безопасности, распознаванию фишинговых схем, защите от кибермошенничества и пониманию прав и обязанностей пользователя в цифровой среде.

Результаты всероссийской проверки цифровой грамотности станут основой для модернизации технологического блока Народной программы «Единой России», а также будут учтены при реализации национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Минцифры Чувашии.