В России стартует Всероссийская творческая акция «Космос в кадре»

6 апреля стартовала Всероссийская творческая акция для школьников «Космос в кадре», организованная в рамках проекта «Культура для школьников».

Мероприятие приурочено к празднованию в Российской Федерации Недели космоса в 2026 году и направлено на популяризацию истории отечественной космонавтики среди детей и подростков, воспитание уважения к достижениям страны в области науки и техники, а также формирование чувства гордости за вклад России в освоение космического пространства.

Школьникам со всей России предлагается создать видео- и анимационные работы по следующим тематическим номинациям:

«Герои космоса» – видеоролик/анимационный ролик об истории жизни и подвиге космонавта;

«История покорения космоса» – видеоролик/анимационный ролик о ключевых этапах развития отечественной космонавтики;

«Космос и культура» – видеоролик/анимационный ролик о связи космоса с искусством и культурой;

«Космос будущего» – фантазийный видеоролик/анимационный ролик о том, каким может стать космос в будущем.

Для участия в акции ребятам необходимо подготовить работу в одной или нескольких из предложенных номинаций и оставить свою заявку на участие в личном кабинете на портале «Культурадляшкольников.РФ». Прием заявок начался 6 апреля и завершится 6 мая. По итогам экспертная комиссия выберет до 100 наиболее интересных работ-победителей, которые будут опубликованы на портале «Культурадляшкольников.РФ».